В Северной столице предложили обустроить места для «моржей»

В Северной столице предложили обустроить места для &#171;моржей&#187;
Участки для моржевания. Фото: Baltphoto/

В Северной столице местные водоемы хотят сделать более доступными для закаливания. С соответствующим предложением выступил депутат ЗакСобрания Алексей Цивилев.

Со своей инициативой он обратился в комитет по благоустройству. По его словам, участки для моржевания должны быть безопасными, а спуски — удобными.

Парламентарий добавил, что помощь начинающим «моржам» и тренировки под присмотром инструкторов могли бы организовать чиновники из комитета по физкультуре и спорту.

Цивилев также предложил обратить внимание на опыт Москвы. По его словам, в четырех парках столицы открыты места для моржевания. Когда на водоемах образуется лед, сотрудники парков вырубают проруби.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об ожидании в городе на Неве сплошного тумана.

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