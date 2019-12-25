В Петербурге ждут сплошного тумана

Спасатели предупредили жителей Петербурга о густом тумане, который пробудет в городе еще около суток. Автомобилистов просят быть внимательнее.

Как сообщили в главке МЧС России по Петербургу и Ленобласти, ночью в четверг, 26 декабря, на город опустится сплошной туман, который покинет Северную столицу лишь ближе к вечеру завтрашнего дня. Видимость составит менее 500 метров.

Спасатели советуют горожанам быть внимательнее на пешеходных переходах, а водителей, в свою очередь, просят воздержаться от поездок, либо ехать на медленной скорости — она не должна превышать половины показателя расстояния видимости.

В случае, если видимость на дороге меньше двух метро, то стоит остановиться на обочине, включить «аварийку» и переждать.

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