Гидрометцентр рассказал о погоде на предновогоднюю неделю

Вероятнее всего, в Новый год на улице по-прежнему будет слякоть. Фото: pixabay.com

Вероятнее всего, в Новый год на улице по-прежнему будет слякоть. Фото: pixabay.com

Синоптики считают, что снега и морозов в новогоднюю ночь петербуржцам ждать не стоит, однако однозначных прогнозов не делают, объясняя, что погода слишком нестабильна.

Главный метеоролог Санкт-Петербурга, Александр Колесов отмечает, что на данный момент город находится во власти циклонов, влияющих на стабильность погодных условий. Именно поэтому сложно делать конкретные выводы относительно температуры воздуха в новогоднюю ночь. Дождь и слякоть могут смениться снегом и морозом в любой момент.

По словам Колесова, точно определить погоду на 31 декабря можно будет только 30 числа. Отметим, что в среду, 25 декабря, в Петербурге ожидается похолодание, температура воздуха опустится с +4 до +2. Также возможны дожди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогоднюю ночь петербургский метрополитен будет работать без перерывов.