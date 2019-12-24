В новогоднюю ночь метро Петербурга будет работать без перерыва

В Петербурге метро будет работать в новогоднюю ночь без перерывов.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», поезда будут ходить в ночь с 31 декабря на 1 января без технологических перерывов. Оплатить проезд можно будет только жетонами или проездными билетами в период с полуночи до половины пятого утра 1 января. В кассах будут продаваться только жетоны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шесть трамвайных и пять троллейбусных маршрутов развезут пассажиров в первый день нового года в Петербурге. Они будут работать после полуночи и до шести утра 1 января.