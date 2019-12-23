Трамваи и троллейбусы развезут петербуржцев в новогоднюю ночь

Трамваи и троллейбусы развезут петербуржцев в новогоднюю ночь
Новогодние украшения в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Шесть трамвайных и пять троллейбусных маршрутов развезут пассажиров в первый день нового года в Петербурге. Они будут работать после полуночи и до шести утра 1 января.

Как сообщает ГУП «Горэлектротранс», в новогоднюю ночь петербургских пассажиров развезут следующие трамваи:

  • №16 («Площадь Стачек – Карбюраторный завод»);
  • №27 («Рыбацкое – Река Оккервиль»);
  • №43 («Станция метро “Купчино” – Московские ворота»);
  • №55 («Придорожная аллея – Улица Шаврова»);
  • №60 («ЛЭМЗ – Завод “Северная верфь”»);
  • №100 («Ж/д станция Ручьи – Придорожная аллея»).

А также ночные троллейбусы:

  • №2 («Улица Шаврова – Ординарная улица»);
  • №13 («Придорожная аллея – Светлановский проспект»);
  • №14 («Река Оккервиль – Площадь Александра Невского»);
  • №31 («Северный проспект – Проспект Добролюбова»);
  • №37 («Улица Пионерстроя – Проспект Ветеранов»).

Общественный транспорт будет отправляться из конечных пунктов раз в полчаса. После шести утра маршруты будут ходить по обычному дневному расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночной транспорт продолжит свою работу как в новогоднюю, так и в рождественскую ночь.

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