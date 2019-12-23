Трамваи и троллейбусы развезут петербуржцев в новогоднюю ночь

Шесть трамвайных и пять троллейбусных маршрутов развезут пассажиров в первый день нового года в Петербурге. Они будут работать после полуночи и до шести утра 1 января.
Как сообщает ГУП «Горэлектротранс», в новогоднюю ночь петербургских пассажиров развезут следующие трамваи:
- №16 («Площадь Стачек – Карбюраторный завод»);
- №27 («Рыбацкое – Река Оккервиль»);
- №43 («Станция метро “Купчино” – Московские ворота»);
- №55 («Придорожная аллея – Улица Шаврова»);
- №60 («ЛЭМЗ – Завод “Северная верфь”»);
- №100 («Ж/д станция Ручьи – Придорожная аллея»).
А также ночные троллейбусы:
- №2 («Улица Шаврова – Ординарная улица»);
- №13 («Придорожная аллея – Светлановский проспект»);
- №14 («Река Оккервиль – Площадь Александра Невского»);
- №31 («Северный проспект – Проспект Добролюбова»);
- №37 («Улица Пионерстроя – Проспект Ветеранов»).
Общественный транспорт будет отправляться из конечных пунктов раз в полчаса. После шести утра маршруты будут ходить по обычному дневному расписанию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночной транспорт продолжит свою работу как в новогоднюю, так и в рождественскую ночь.