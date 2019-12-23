Трамваи и троллейбусы развезут петербуржцев в новогоднюю ночь

Шесть трамвайных и пять троллейбусных маршрутов развезут пассажиров в первый день нового года в Петербурге. Они будут работать после полуночи и до шести утра 1 января.

Как сообщает ГУП «Горэлектротранс», в новогоднюю ночь петербургских пассажиров развезут следующие трамваи:

№16 («Площадь Стачек – Карбюраторный завод»);

№27 («Рыбацкое – Река Оккервиль»);

№43 («Станция метро “Купчино” – Московские ворота»);

№55 («Придорожная аллея – Улица Шаврова»);

№60 («ЛЭМЗ – Завод “Северная верфь”»);

№100 («Ж/д станция Ручьи – Придорожная аллея»).

А также ночные троллейбусы:

№2 («Улица Шаврова – Ординарная улица»);

№13 («Придорожная аллея – Светлановский проспект»);

№14 («Река Оккервиль – Площадь Александра Невского»);

№31 («Северный проспект – Проспект Добролюбова»);

№37 («Улица Пионерстроя – Проспект Ветеранов»).

Общественный транспорт будет отправляться из конечных пунктов раз в полчаса. После шести утра маршруты будут ходить по обычному дневному расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночной транспорт продолжит свою работу как в новогоднюю, так и в рождественскую ночь.