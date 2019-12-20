Стало известно, как будут работать автобусы в новогоднюю ночь

Стало известно, как будут работать автобусы в новогоднюю ночь
Автобусы будут ходить с часу ночи до шести утра. Фото: Baltphoto

Ночной транспорт продолжит свою работу как в новогоднюю, так и в рождественскую ночь. Кроме того, по-прежнему будет курсировать ночной поезд от станции «Адмиралтейская» до «Спортивной».

Пресс-служба государственного учреждения «Организатор перевозок» сообщила, что в праздничные дни 2020 года поезда между «Адмиралтейской» и «Спортивной» будут ходить с 1:00 до 3:00 с интервалом в 20 минут.

Расписание наземного транспорта аналогично метрополитену. Автобусы и троллейбусы будут ездить с часу ночи до шести утра раз в полчаса. При этом в организации отмечают, что остановки транспорта возможны только по требованию. До станций метро горожан подвезут автобусные маршруты № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 и троллейбус №37.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время новогодних праздников на станциях «Проспект Славы» и «Шушары» ограничат движение.

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