На новогодние праздники на «Дунайской» и «Проспекте Славы» ограничат движение

На станция метро «Дунайская» и «Проспект Славы» в Петербурге готовятся закрыть по одному наклонному ходу. Ограничение введут на период новогодних праздников.

Причиной этого стало сокращение пассажиров. Ожидается, что в период праздников пользоваться метро будет меньше людей. Об этом gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

«И там, и там закроют один наклонный ход. Пассажиров мало», — уточнили в метрополитене.

Точные сроки перекрытия пока не уточняются.

На станции метро «Проспект Славы» предусмотрены восемь эскалаторов и восемь траволаторов. Часть из них не работает, запустить все траволаторы намеревались до конца года, однако планы, похоже, изменились. На «Дунайской» расположены двенадцать эскалаторов и четыре траволатора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургский метрополитен объявил тендеры а оказание услуг по оценке рисков эксплуатации траволаторов на станциях «Дунайская» и «Проспект Славы».