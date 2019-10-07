Все траволаторы на «Проспекте Славы» и «Дунайской» запустят до конца года

Все траволаторы на &#171;Проспекте Славы&#187; и &#171;Дунайской&#187; запустят до конца года
Траволаторы на станции "Проспект Славы". Фото: Gazeta.SPb

Неработающие траволаторы на новых станциях Фрунзенского радиуса запустят до конца года. Сейчас на объектах ведутся пусконаладочные работы.

Часть траволаторов отключена на станциях «Дунайская» и «Проспект Славы». На работу метро существенного влияние это не оказывает.

«Пассажиры могут пользоваться пятью траволаторами на «Проспекте Славы». Всего их там восемь. Соответственно, три траволатора не работают, они находятся на монтаже. На «Дунайской» запущены два из четырех», — рассказали корреспонденту Gazeta.SPb в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Напомним, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» начали работу 3 октября. Один из пассажиров отметил, что траволаторы на «Проспекте Славы» в первый день не работали на спуск. На станции «Дунайская» после открытия была обнаружена протечка, её объяснили ошибкой уборщиков.

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