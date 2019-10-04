Петербургский метрополитен объяснил протечки на «Дунайской»

Петербургский метрополитен объяснил протечки на &#171;Дунайской&#187;
Станция "Дунайская". Фото: Gazeta.SPb

Протечки на станции «Дунайская» не связаны с повреждениями гидроизоляционного слоя и других конструкций. Об этом сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Станция метро «Дунайская» открылась 3 октября. Первые пассажиры обратили внимание на то, что эскалатор заливает водой. Горожане предположили, что причиной протечек могли стать недоделки и повреждения. В метрополитене эту версию опровергли.

Сотрудники метро провели проверку и пришли к выводу, что протечки не связаны с пусковыми мероприятиями.

«Имела место банальная халатность персонала подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию. Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место», — заверили в «Петербургском метрополитене».

Станция работает в штатном режиме.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, как прошло открытие станций «Дунайская», «Шушары» и «Проспект Славы».

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Петербургский метрополитен объяснил протечки на «Дунайской»