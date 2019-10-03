На открывшейся «Дунайской» протекает крыша

На открывшейся &#171;Дунайской&#187; протекает крыша
Станции торжественно открыли сегодня, 3 октября.

В интернете появилось видео, что на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» вода льется прямо на эскалаторы.

Сегодня, 3 октября, в первый же день запуска станции посетители метро обнаружили в вестибюле «водопад». Видеозапись опубликовал в социальной сети пользователь «Вконтакте» Сергей Клименко. На кадрах ролика видно, что с потолка льют довольно сильные струи воды, которые заливают эскалатор.

Житель Северной столицы возмутился качеством проделанных работ, из-за которых открытие долгожданных станций пришлось отложить на три недели. Мнение Сергея разделяют и другие пользователи Сети. В «Петербургском метрополитене» говорят, что уже решают эту проблему.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о впечатлениях петербуржцев от начавших сегодня работу трех новых станций Фрунзенского радиуса.

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