На открывшейся «Дунайской» протекает крыша

В интернете появилось видео, что на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» вода льется прямо на эскалаторы.

Сегодня, 3 октября, в первый же день запуска станции посетители метро обнаружили в вестибюле «водопад». Видеозапись опубликовал в социальной сети пользователь «Вконтакте» Сергей Клименко. На кадрах ролика видно, что с потолка льют довольно сильные струи воды, которые заливают эскалатор.

Житель Северной столицы возмутился качеством проделанных работ, из-за которых открытие долгожданных станций пришлось отложить на три недели. Мнение Сергея разделяют и другие пользователи Сети. В «Петербургском метрополитене» говорят, что уже решают эту проблему.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о впечатлениях петербуржцев от начавших сегодня работу трех новых станций Фрунзенского радиуса.