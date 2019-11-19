Метрополитен проверит траволаторы на «Дунайской» и «Проспекте Славы»

ГУП «Петербургский метрополитен» объявило тендеры на оказание услуг по оценке рисков эксплуатации пассажирских конвейеров. Специалистам предстоит проверить траволаторы на станциях «Дунайская» и «Проспект Славы».

Подрядчики пока не определены. Однако известно, что к работам они приступят в конце ноября 2019 года. Завершить оценку планируется к 24 февраля. Средства на проведение работ будут выделены из эксплуатационных расходов метрополитена.

Согласно техзаданию, подрядчики должны проанализировать условия эксплуатации траволаторов, оценить их уровень безопасности, разработать меры по исключению случаев травматизма пассажиров на траволаторах и мероприятия по уменьшению влияния внешних условий на работу оборудования.

Аналогичные проверки проводились на станциях «Новокрестовская» и «Беговая».

Ранее в метрополитене сообщили, что все траволаторы на станциях «Дунайская» и «Проспект Славы» безопасны.