«Петербургский метрополитен» объяснил проверку траволаторов на новых станциях метро

На всех четырёх станциях, - "Дунайская, "Проспект Славы", "Новокрестовская" и "Беговая", - установлены первые траволаторы российского производства. Фото: GazetaSPb

На всех четырёх станциях, - "Дунайская, "Проспект Славы", "Новокрестовская" и "Беговая", - установлены первые траволаторы российского производства. Фото: GazetaSPb

В предприятии прокомментировали проверку безопасности, проводящуюся на траволаторах станций «Дунайская» и «Проспект Славы».

Представители «Петербургского метрополитена» уверяют, что пассажирские конвейеры не представляют никакой опасности для пассажиров. Проверка траволаторов является необходимостью, поскольку они расположены рядом с входными дверьми.

Сотрудникам метрополитена необходимо знать, как погодные условия могут влиять на работоспособность механизмов, пишет АБН. В связи с этим «Петербургский метрополитен» объявил четыре конкурса на оценку рисков работы пассажирских конвейеров на станциях «Дунайская», «Проспект Славы», а также «Новокрестовская» и «Беговая».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургском метро ввели в эксплуатацию пятый состав энергосберегающего проекта «НеВа».