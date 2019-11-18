«Петербургский метрополитен» объяснил проверку траволаторов на новых станциях метро

В предприятии прокомментировали проверку безопасности, проводящуюся на траволаторах станций «Дунайская» и «Проспект Славы».
Представители «Петербургского метрополитена» уверяют, что пассажирские конвейеры не представляют никакой опасности для пассажиров. Проверка траволаторов является необходимостью, поскольку они расположены рядом с входными дверьми.
Сотрудникам метрополитена необходимо знать, как погодные условия могут влиять на работоспособность механизмов, пишет АБН. В связи с этим «Петербургский метрополитен» объявил четыре конкурса на оценку рисков работы пассажирских конвейеров на станциях «Дунайская», «Проспект Славы», а также «Новокрестовская» и «Беговая».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в петербургском метро ввели в эксплуатацию пятый состав энергосберегающего проекта «НеВа».