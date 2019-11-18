На зеленой ветке метро запустят пятый состав проекта «НеВа»

В Петербурге в электродепо «Невское» прибыл шестивагонный состав проекта «НеВа». Поезд будет курсировать по Невско-Василеостровской линии метро.

В ближайшее время он выйдет на линию с пассажирами, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Контракт на поставку поездов был заключен с ООО «Вагонмаш» в рамках программы обновления подвижного состава. Всего метрополитен получит семь составов проекта «НеВа». На данный момент передано пять поездов.

«Ожидается, что оставшиеся два состава производитель передаст метрополитену до конца 2019 года», — уточнили в пресс-службе.

Вагоны «НеВа» отличает асинхронный тяговый привод, который позволяет экономить до 30% электроэнергии. Среди его преимуществ — более плавный ход и высокая шумоизоляция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метрополитен до конца 2019 года введет в эксплуатацию новый состав модели 81-722.1. Поезда будут курсировать по Кировско-Выборгской линии.