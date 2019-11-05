Петербургский метрополитен показал, как будет выглядеть новый состав

Петербургский метрополитен показал, как будет выглядеть новый состав
Новый состав 81-722.1 с бортовым номером 22051 -22052. Скриншот: instagram.com/metrospbphoto

ГУП «Петербургский метрополитен» поделился снимками нового состава. В эксплуатацию он будет введен до конца 2019 года.

Фотографии состава модели 81-722.1 с бортовым номером 22051 -22052 опубликованы в Instagram городской подземки. На снимке видны вагоны красного цвета. Курсировать они будут по Кировско-Выборгской линии (красной).

«В 2020 году начиная с января должны получить ещё семь таких составов», — уточнили в Петербургском метрополитене.

Состав почти готов к работе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость жетонов в Петербургском метрополитене может вырасти на 15 рублей — с 45 до 60. Соответствующие данные приведены в заявке перевозчика. При этом, как подчеркивают представители транспортной отрасли, жетоны чаще всего покупают туристы. Величина тарифов в Петербурге пока не утверждена.

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