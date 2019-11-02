Жетоны в петербургском метрополитене могут подорожать до 60 рублей

Жетоны в петербургском метрополитене могут подорожать до 60 рублей
Окончательное решение касательно тарифов будет принято после обсуждения с комитетом по транспорту и исходя из возможностей горбюджета. Фото: Pixabay

Стоимость проезда в петербургском метрополитене может вырасти до 60 рублей. Предполагается, что разница с действующими ценами на проезд в городе на Неве компенсируется за счёт бюджетных средств.

Накануне, 1 ноября, стало известно, что жетоны в метро могут подорожать на 15 рублей. В настоящее время стоимость единого проезда составляет 45 рублей.

Председатель комитета по тарифам города Дмитрий Коптин отметил, сообщает «Петербургский дневник», что речь идет исключительно о заявке перевозчика. А также добавил, что изменения коснутся разового проезда

Эксперты выяснили, что чаще всего жетоны покупают туристы. Горожане, в целях экономии, приобретают проездные карты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что большая часть бюджета Северной столицы в 2020 году пойдет на социальную сферу.

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