Около 70 процентов бюджета Петербурга 2020 года будут потрачены на соцсферу

В минувшую среду, 30 октября, в городе на Неве утвердили бюджет на предстоящий год. Около 70% от всей суммы будет потрачено на госпрограммы соцнаправленности. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.
Согласно законопроекту, в предстоящем году доходы Северной столицы составят 664,7 млрд руб. Отмечается, что это на 8% больше, чем в настоящем году. Расходная часть составит 701,4 млрд руб.
К 2022 году горбюджет может вырасти примерно на 109 млрд руб.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице представили проект бюджета на ближайшие три года. Активнее всего на заседании ЗакСобрания обсуждалось повышение цен на проезд в общественном транспорте.