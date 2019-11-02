Около 70 процентов бюджета Петербурга 2020 года будут потрачены на соцсферу

К 2022 году городской бюджет может вырасти примерно а 109 млрд руб. Фото: Pixabay

К 2022 году городской бюджет может вырасти примерно а 109 млрд руб. Фото: Pixabay

В минувшую среду, 30 октября, в городе на Неве утвердили бюджет на предстоящий год. Около 70% от всей суммы будет потрачено на госпрограммы соцнаправленности. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

Согласно законопроекту, в предстоящем году доходы Северной столицы составят 664,7 млрд руб. Отмечается, что это на 8% больше, чем в настоящем году. Расходная часть составит 701,4 млрд руб.

К 2022 году горбюджет может вырасти примерно на 109 млрд руб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северной столице представили проект бюджета на ближайшие три года. Активнее всего на заседании ЗакСобрания обсуждалось повышение цен на проезд в общественном транспорте.