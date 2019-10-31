В Петербурге представлен проект бюджета на три года

В ходе заседания ЗакСобрания 30 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов представил проекты городского бюджета на ближайшие три года.

В следующем году доходы бюджета составят 665,7 млрд рублей. Расходы вырастут до 701,4 млрд рублей, тем самым превысив текущие на 5,2%. А дефицит составит 36,7 млрд рублей.

Наиболее активно обсуждался вопрос о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Смольный пока не называет точных размеров тарифов, однако СМИ пишут, что стоимость проезда может подскочить на 5-10 рублей. По словам градоначальника, точные цены будут озвучены ко второму чтению. Отмечено, что наибольший рост будет на разовые поездки.

Также в городском бюджете заложен рост расчетной единицы для госслужащих. Депутаты одобрили соответствующий законопроект в тот же жень. Сейчас расчетная единица составляет 1355 рублей, к 2020 году она увеличится до 1410 рублей, а к 2020 — до 1525 рублей.

Согласно данным СМИ, сейчас спикер ЗакСа получает 84 тысячи рублей, вице-губернатор — 78 тысяч рублей, а депутаты — 74 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге одобрили проект бюджета на 2020 год с расходами на 701 млрд.