В Петербурге одобрили проект бюджета на 2020 год с расходами на 701 млрд

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Количество расходов в этот раз превышает количество доходов.

Согласно проекту, доходы города в 2020 году составят 664,7 млрд рублей. Расходы превысят 701,4 млрд.

В проекте прописаны расходы на четыре приоритетных направления: «Комфортный город», «Социальный город», «Открытый город» и «Умный город», пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета финансов Алексея Корабельникова.

Порядка 155 млрд рублей будет направлено на проект «Комфортный город», около 117,5 млрд — на развитие транспортной инфраструктуры, 25,5 млрд — на системы коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения, 11,9 млрд — на благоустройство и охрану окружающей среды.

Проект бюджета будет внесен в Законодательное собрание Петербурга 15 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бюджет Петербурга на 2020 году планируется с дефицитом в 36,7 млрд рублей или 5,2%.