В 2020 году бюджет Петербурга планируется с дефицитом 5,22% от расходов

В следующем году бюджет Северной столицы планируется с дефицитом в 36,7 млрд рублей, что составляет 5,22% от расходов.

Глава комитета по финансам Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что в следующем году доходы вырастут на 5,9% — до 664,7 млрд рублей. Расходы должны составить 701,4 млрд рублей, что на 5,2% больше, чем в этом году, сообщает «Интерфакс».

Корабельников также рассказал о планах на бюджет на последующие годы. Так, в 2021 году, согласно планам, доходы должны составить 722,3 млрд рублей, расходы — 758,4 млрд, а дефицит — 36,1 млрд.

В 2022 году предполагается, что доходы вырастут до 763,3 млрд рублей, расходы — до 786,2 млрд, а дефицит — 22,9 млрд.

Ранее GazetaSPb сообщала, что власти Петербурга позаимствуют до 25 млрд рублей для бюджета.