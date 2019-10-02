В 2020 году бюджет Петербурга планируется с дефицитом 5,22% от расходов

В 2020 году бюджет Петербурга планируется с дефицитом 5,22% от расходов
Глава комитета по финансам Петербурга Алексей Корабельников. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В следующем году бюджет Северной столицы планируется с дефицитом в 36,7 млрд рублей, что составляет 5,22% от расходов.

Глава комитета по финансам Петербурга Алексей Корабельников рассказал, что в следующем году доходы вырастут на 5,9% — до 664,7 млрд рублей. Расходы должны составить 701,4 млрд рублей, что на 5,2% больше, чем в этом году, сообщает «Интерфакс».

Корабельников также рассказал о планах на бюджет на последующие годы. Так, в 2021 году, согласно планам, доходы должны составить 722,3 млрд рублей, расходы — 758,4 млрд, а дефицит — 36,1 млрд.

В 2022 году предполагается, что доходы вырастут до 763,3 млрд рублей, расходы — до 786,2 млрд, а дефицит — 22,9 млрд.

Ранее GazetaSPb сообщала, что власти Петербурга позаимствуют до 25 млрд рублей для бюджета.

алексей корабельников бюджет деньги петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лоукостер Wizz Air запустил прямые рейсы из Петербурга в Лондон
Два автомобиля сгорели утром в Приморском районе
Иномарка перевернулась в результате ДТП в Парголово
В 2020 году бюджет Петербурга планируется с дефицитом 5,22% от расходов
Сокращение 2 тысяч сотрудников ожидается в штате ГИБДД
Число курящих россиянок растет вопреки антитабачной кампании
Астролог из «Давай поженимся!» прокомментировала обвинения в ...
Ученые назвали признаки проблем с сердцем у женщин