Власти Петербурга позаимствуют до 25 млрд рублей для бюджета

В Смольном планируют уложиться в 25 млрд рублей взятых в долг средств для бюджета. Об этом рассказал Алексей Корабельников, возглавляющий комитет финансов.

По словам Корабельникова, изначально городские власти намеревались одолжить 35 миллиардов рублей, однако итоговая сумма составит на 10 миллиардов меньше. На это решение не в последнюю очередь повлияла корректировка средств выделенных по Адресной инвестиционной программе. Сократить бюджет удалось значительно, почти на 17 миллиардов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что городские власти планируют выделить 36 премий размером от 10 до 30 тысяч рублей, которые достанутся студентам-авторам исследовательских работ в сфере социологии, культурологии, педагогики и психологии. Принимать участие в конкурсе могут учащиеся всех петербургских ВУЗов.