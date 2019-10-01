Смольный выделит студентам денежные премии

Смольный выделит студентам денежные премии
Попробовать свои силы может любой студент Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Обладателями денежных призов станут авторы исследовательских работ по формированию толерантной среды в Петербурге.

Тридцать шесть наиболее интересных работ будут отмечены премиями в размере 10, 20 и 30 тысяч рублей. Об этом Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. Конкурс исследований проводится в четырех сферах: психология, социология, культурология и педагогика, в каждой номинации будут выбраны девять победителей. Участникам необходимо рассмотреть проблематику формирования толерантной среды в Северной столице.

Отправить свою работу на конкурс может любой гражданин РФ, обучающийся на очном факультете бюджетного или частного ВУЗа Санкт-Петербурга.

О датах подведения итогов конкурса не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb писала о намерении городского правительства открыть школу муниципальных депутатов.

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