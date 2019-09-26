Смольный хочет открыть школу муниципальных депутатов

Больше половины депутатов муниципальных округов Петербурга в этом году избраны впервые. Для их обучения в Смольном предложили открыть школу.

В 33 округах новички составляют 50% от муниципальных депутатов, в шести округах — 90%, в пяти — 100%. Всего мандаты впервые получили 920 человек из 1 тыс. 560.

Для новоизбранных депутатов в городе необходима обучающая площадка, считают в Смольном. В школе будут проводить лекции и вебинары по темам от финансирования до решения насущных проблем горожан.

«И хорошо, что в новом составе много молодежи. Думаю, что подобная школа для муниципальных депутатов тоже будет востребована», — отметила вице-губернатор Любовь Совершаева.

Помимо этого, в Смольном обсудили создание коммуникационного пространства «Муниципальный депутат», с помощью которого горожане смогут напрямую общаться с депутатами. Пока представлены два возможных варианта создания площадки — на существующем городском портале или в отдельном приложении.

Инициативу обсудили на заседании Рабочей группы по развитию институтов гражданского общества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лидером по количеству мандатов в Петербурге стала «Единая Россия». Партия получила 959 мест (61,5%), самовыдвиженцы — 259 (16,6%), «Справедливая Россия» — 108 (6,9%).