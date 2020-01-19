Елизавета II рассказала о судьбе принца Гарри и Меган Маркл отказа от титулов

Британская королева Елизавета II рассказала в спецобращении о дальнейшей судьбе королевской четы, которые отказались от титулов и решили сбежать в Канаду. Пока неизвестно, где будут работать принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Весной этого года супруги принц Гарри и Меган Маркл покинут королевскую семью. Сразу после этого британские налогоплательщики перестанут содержать скандальную парочку. Причиной ухода из семьи британские таблоиды называют гнет супругов со стороны остальных членов королевской семьи.

В своем спецобращении Елизавета II рассказала, что принц Гарри на данный момент имеет поддержку со стороны отца — принца Чарльза. Он оплачивает почти все расходы сына. Пока непонятно, как будет зарабатывать на жизнь принц Гарри, а вот у Меган Маркл уже есть контракт со студией Disney.

Принца и его семью уже лишили всей обслуги, а также перевели в подаренный им на свадьбу коттедж Фрогмор, где всего пять комнат. Власти Великобритании также намерены взыскать с пары деньги, которые ушли на ремонт этого коттеджа — 2,5 млн фунтов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучку мультфильмов.