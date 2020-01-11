Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучку мультфильмов

Не так давно принц Гарри и его супруга, Меган Маркл заявили, что будут обеспечивать себя самостоятельно. Герцогиня Сассекская довольно быстро нашла себе работу.

Бывшая актриса подписала договор со студией Disney. Жена принца Гарри будет заниматься закадровым дубляжом в мультфильмах. Все заработанные Меган средства будут направлены на счет благотворительного фонда, защищающего слонов в Африке.

Об этом в субботу, 11 января, сообщает издание The Times. Продолжительность контракта и финансовые подробности, однако, остались за кадром. Эксперты высказывают предположения, что, помимо работы с Disney, супруги смогут зарабатывать на собственной линии одежды и чтении лекций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что герцоги Сассекские решили стать независимыми от королевской семьи. Но неизвестно, каким будет последнее слово, остающееся за королевой Елизаветой II.