Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучку мультфильмов

Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучку мультфильмов
Меган Маркл с супругом, принцем Гарри. Фото: Instagram @duchessofsussex_daily

Не так давно принц Гарри и его супруга, Меган Маркл заявили, что будут обеспечивать себя самостоятельно. Герцогиня Сассекская довольно быстро нашла себе работу.

Бывшая актриса подписала договор со студией Disney. Жена принца Гарри будет заниматься закадровым дубляжом в мультфильмах. Все заработанные Меган средства будут направлены на счет благотворительного фонда, защищающего слонов в Африке.

Об этом в субботу, 11 января, сообщает издание The Times. Продолжительность контракта и финансовые подробности, однако, остались за кадром. Эксперты высказывают предположения, что, помимо работы с Disney, супруги смогут зарабатывать на собственной линии одежды и чтении лекций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что герцоги Сассекские решили стать независимыми от королевской семьи. Но неизвестно, каким будет последнее слово, остающееся за королевой Елизаветой II.

Disney кино меган маркл мультфильмы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Париже протестующие устроили беспорядки
В Выборге неизвестные до смерти избили мужчину
Двое парней украли велосипед на Новгородской
За 2019 год «Аллегро» установил рекорд по количеству пассажиров
На Луначарского в «Пятерочке» одинокая такса ждет хозяина
Уничтоженная коммунальщиками галерея фресок на Радищева возродилась на ...
Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучку мультфильмов
ВГТРК прекратила выпуск «Смехопанорамы» и «Утренней почты»