Принц Гарри и Меган Маркл рассказали об отказе от королевских привилегий

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от привилегий британской королевской семьи.

Супруги рассказали, что откажутся от суверенного гранта. Данный грант покрывает 5% расходов герцога и герцогини Сассекских, а формируется он за счет доходов от собственности королевской семьи. Принц Уэльский, отец Гарри, выделает 95 процентов средств.

Супруги также рассказали, в чем будет заключаться их финансовая независимость, на сайте sussexroyal.com, но не упомянули, откажутся ли они от других источников дохода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что актриса Елизавета Боярская опубликовала в своих социальных сетях фотографию с мужем, которую они сделали на отдыхе. Поклонники актрисы отметили, что Боярская с мужем очень похожи друг на друга.