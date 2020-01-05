Елизавета Боярская повергла поклонников в шок своим сходством с мужем

Елизавета Боярская повергла поклонников в шок своим сходством с мужем
Елизавета Боярская с мужем. Фото: Елизавета Боярская в Instagram.com
Актриса Елизавета Боярская опубликовала в своих социальных сетях фотографию с мужем, которую они сделали на отдыхе. Поклонники актрисы отметили, что Боярская с мужем очень похожи друг на друга.

«Надо же так быть похожими друг на друга!», — отметили подписчики актрисы, а также пожелали паре хорошего отдыха.

Фотографию с Максимом Матвеевым актриса разместила на своей странице в Instagram. Под фотографией поклонники сообщили, что семейная пара своим внешним сходством напоминает им двух братьев из ларца одинаковых с лица из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Елизавета Боярская оценила поступок петербургских сотрудниц спасательного отряда. Женщины вытащили кошку из Мойки. Напуганное животное выскочило из двора, перебежало дорогу и оказалось в воде.

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