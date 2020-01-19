Российские власти тратят 1,3 трлн рублей в год на курильщиков

Российский Минздрав каждый год выделяет на курящих граждан более 1,3 триллионов рублей в год, согласно данным исследования Центра развития здравоохранения школы управления «Сколково».

Как передает ТАСС», по словам директора центра Натальи Комаровой, если бы каждый курильщик отказался от вредной привычки, то госрасходы на здравоохранения могли бы сократить на 7,9% в год.

Стоит отметить, что на курящих жителей России приходится почти на 30% расходов больше, чем на граждан без такой привычки.

Более того, порядка 15,1% смертей являются последствием курения. При этом, порядка 24% смертей у мужчин связаны с курением, а у женщин — 51%. А пассивное курение является причиной смертельных заболеваний у 2,7% населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в поездах.