В России могут увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в поездах

В России могут увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в поездах
РЖД предлагает удвоить штрафы за курение и распитие алкоголя. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

РЖД предлагает удвоить административные штрафы за распитие алкогольных напитков и курение в поездах.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя гендиректора РЖД Дмитрия Пегова, наказание за распитие и курение могут увеличить до трех тысяч рублей. На сегодняшний день размер штрафа составляет 500-1500 рублей.

В РЖД пояснили, что такие меры нужны для повышения безопасности пассажиров пригородных поездов, а также поездов дальнего следования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России обещают рост реальных зарплат в 2020 году. Зарплаты россиян в наступившем году могут увеличиться на 2,3%, при этом реальные доходы увеличатся на 1,5%.

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