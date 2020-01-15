В России обещают рост реальных зарплат в 2020 году

Зарплаты жителей России в наступившем году могут увеличиться на 2,3%, при этом реальные доходы увеличатся на 1,5%. Однако, эксперты считают, что россияне могут и не почувствовать эту прибавку.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал в интервью «Российской газете», что в 2020 году также ожидается рост зарплат бюджетников. Они будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в определенном российском субъекте.

Топилин ссылается на прогноз Минэкономразвития, пересмотренного весной 2019 года. Эксперты тогда сделали прогноз, что реальные доходы населения в 2020 году увеличатся на 1,5% в годовом выражении.

Ранее, осенью 2018 года, в ведомстве ожидали роста реальных доходов на 1,7%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работодатели рассказали о повышении зарплат в этом году.