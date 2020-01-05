Работодатели рассказали о повышении зарплат в этом году

Ожидается, что прибавку также получат трудящиеся в сферах ретейла, производства и строительства, где зарплаты, в основном, низкие. Фото: pixabay.com

Ожидается, что прибавку также получат трудящиеся в сферах ретейла, производства и строительства, где зарплаты, в основном, низкие. Фото: pixabay.com

Специалисты агентства интернет-рекрутмента HeadHunter выяснили планы работодателей по повышению зарплат в текущем году.

По информации пресс-службы HeadHunter, в среднем в 2020 году компании с отечественным капиталом предлагают 10% повышение заработных плат, а фирмы с зарубежным капиталом, в целом, поднимут оплату труда на 7%. Лишь 20% работодателей в России не рассматривают повышение зарплат.

Большинство намерены увеличить размер оклада сотрудников в течение первого полугодия. 20% российских организаций и 11% иностранных компаний, работающих в России, готовы повысить зарплату уже в январе 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января произошла индексация пенсий для неработающих пожилых людей. После прибавки в 6,6% фиксированный размер страховой пенсии составляет 5686 рублей.