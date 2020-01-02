С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются

На 6,6% индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Теперь размер фиксированной выплаты составит 5 686,25 рубля.

«По предварительным данным индексация коснется 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, на все пропущенные индексации», — говорится в пресс-центре пенсионного фонда.

Прибавка к пенсии у каждого пенсионера является индивидуальной, она зависит от размера получаемой пенсии. Страховая пенсия по старости у большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тысячу рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года. В декабре 2018 года заморозка была продлена до 2021 года. Тогда Пенсионный фонд обязался учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование при том, что они целиком уходят на финансирование страховой части.