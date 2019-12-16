Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Документ опубликован на портале правовой информации.

С 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее в Министерстве труда предложили продолжить заморозку накопительной части пенсии вплоть до 2022 года включительно.

В декабре 2018 года заморозка была продлена до 2021 года. Тогда Пенсионный фонд обязался учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование при том, что они целиком уходят на финансирование страховой части. Закон волновал россиян, которые родились после 1967 года и подали заявление на создание накопительной пенсии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Государственная дума сегодня на пленарном заседании одобрила законопроект правительства о продлении «заморозки» накопительной пенсии в I чтении.