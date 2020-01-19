Для жителей Гатчины оборудуют новое место отдыха

Для жителей Гатчины оборудуют новое место отдыха
Дворец в Гатчине. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

В Ленинградской области хотят создать почетное место в честь строителей. При этом объект построят в формате комфортной зоны отдыха для граждан.

Памятный бульвар Строителей намерены создать в микрорайоне «Аэродром» города Гатчина в Ленобласти. Там проживают около 20 тысяч человек, сообщает

Новый бульвар расположат неподалеку от недавно открытой поликлиники. Планируется, что каждый год в этом месте в преддверии праздника «День строителя» будут высаживать деревья и проводить общественные мероприятия.

Горожанам дадут возможность высказаться по поводу пожеланий насчет бульвара. Сейчас ведется конкурс на лучший-дизайн проект с максимальной стоимостью работ в 15 млн рублей. Конкурс закончится в апреле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Гатчинского района показали ярко-зеленую траву посреди января.

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Для жителей Гатчины оборудуют новое место отдыха
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