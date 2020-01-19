Жители Гатчинского района показали ярко-зеленую траву посреди января

Зима в этом году совершенно не радует жителей Петербурга и Ленобласти снегом и морозами. В регионах продолжаются дожди и распускаются цветы. На юге области местные жители заметили позеленевшую траву.

Обо всем стало известно сегодня, 19 января. Очевидцы опубликовали фотографии ярко-зеленой травы в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург». Яркий участок жители обнаружили в середине зимы в поселке Тайцы Гатчинского района.

На снимке видно, что свежая трава тянется вдоль трассы на юге региона. В комментариях пользователи соцсети «ВКонтакте» отметили, что в этом году даже Нева не затянулась льдом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что около пяти тысяч человек окунулись в крещенские купели в Ленобласти.