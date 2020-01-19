В крещенские купели в Ленобласти окунулись пять тысяч жителей

В Ленинградской области больше пяти тысяч жителей окунулись в крещенские купели. В регионе работают 20 иорданей.

Ожидается, что всего в крещенских купаниях примут участием около 16,5 тыс. человек. В ледяную воду также окунулся губернатор области Александр Дрозденко.

Как сообщило правительство региона со ссылкой на областное Главное управление МЧС, у каждой купели дежурят бригады скорой помощи, спасатели, сотрудники ГИМС, местных пожарно-спасательных гарнизонов, ВОСВОД, а также правоохранители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов поздравил петербуржцев с Крещением. Губернатор пожелал горожанам крепкого здоровья.