В крещенские купели в Ленобласти окунулись пять тысяч жителей

В крещенские купели в Ленобласти окунулись пять тысяч жителей
Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

В Ленинградской области больше пяти тысяч жителей окунулись в крещенские купели. В регионе работают 20 иорданей.

Ожидается, что всего в крещенских купаниях примут участием около 16,5 тыс. человек. В ледяную воду также окунулся губернатор области Александр Дрозденко.

Как сообщило правительство региона со ссылкой на областное Главное управление МЧС, у каждой купели дежурят бригады скорой помощи, спасатели, сотрудники ГИМС, местных пожарно-спасательных гарнизонов, ВОСВОД, а также правоохранители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов поздравил петербуржцев с Крещением. Губернатор пожелал горожанам крепкого здоровья.

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