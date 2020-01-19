Беглов «ВКонтакте» поздравил петербуржцев с Крещением

Губернатор Александр Беглов и начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин проверили, как обеспечивается безопасность крещенских купаний. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Александр Беглов и начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин проверили, как обеспечивается безопасность крещенских купаний. Фото: www.gov.spb.ru

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил православных в праздником Крещения Господня. Запись была опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор рассказал на своей страничке, что минувшей ночью объехал 22 городские площадки для крещенских купаний, а также окунулся в одной из них. Он проверил, что бы каждая иордань была оборудована по всем требованиям безопасности.

«На этот раз окунулся в купель на Васильевском острове», — написал Беглов.

Глава города пожелал жителям крепкого здоровья и всего самого доброго

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов в ночь на 19 января окунулся в купель на Васильевском острове