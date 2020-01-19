Беглов окунулся в купель на Васильевском острове

Губернатор Александр Беглов и начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин проверили, как обеспечивается безопасность крещенских купаний. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Александр Беглов и начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин проверили, как обеспечивается безопасность крещенских купаний. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов минувшей ночью искупался в иордани на Васильевском острове и поздравил православных петербуржцев с праздником Крещения.

В ночь на 19 января глава Петербурга также приобщился к празднующим православным и окунулся в купель, а затем пообщался с жителями Северной столицы и поздравил их с праздником Крещения Господня. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе городского правительства.

В честь большого православного события в Петербурге организованы 22 купели. В городской администрации предупреждают, что, в целях безопасности, лучше окунаться только в специально отведенных и оборудованных местах. Список адресов можно найти на сайте администрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Государственной Думы Виталий Милонов принял участие в освящении иордани в Царском Селе.