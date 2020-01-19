Милонов поучаствовал в освящении иордани в Царском Селе

Милонов поучаствовал в освящении иордани в Царском Селе
Фото: Instagram @villemilonov

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов поделился, что принял участие в церемонии освящения царскосельской иордани.

Об этом политик сообщил в своем официальном Instagram в субботу, 18 января. Под новым снимком депутат Госдумы поздравил всех православных с праздником Крещения. Он также отметил, что считает иордань в Царском Селе «одним из самых уютных и комфортных мест для купания».

Кроме того, по мнению Виталия Милонова, крещенские купания в проруби являются «прекрасной традицией». Отметим, что в этом году, за неимением снега и льда, вместо прорубей все православные смогут окунуться на берегу рек или с мостков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Виталий Милонов предложил вводить штрафы для автомобилистов, не по назначению использующих «аварийку». В частности, для остановки в неположенных местах.

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Милонов поучаствовал в освящении иордани в Царском Селе
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