Милонов предложил наказывать водителей, злоупотребляющих «аварийкой»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил ввести санкции для граждан, провоцирующих дорожные пробки. В этом он обвинил водителей, злоупотребляющих «аварийкой», а также промоутеров и велосипедистов.

Он рассказал главе ГИБДД Михаилу Черникову, что ситуация на дорогах заметно ухудшилась в связи с количеством автомобилистов и развитием служб, использующих транспортные средства.

Как сообщает «РИА Новости», Милонов отметил, что машины, которые стоят на «аварийке», паркуются в несколько рядов. Из-за этого сокращается пропускная способность автотрасс до минимума. Он предположил, что россияне только «прикрываются» световым сигналом.

Он подчеркнул, что в уходящем году также участились случаи несанкционированного перекрытия дорог. Милонов добавил, что велосипедисты, блогеры и члены автоклубов могут остановить движение «совершенно безнаказанно».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в квартире Пушкина в Северной столице могут устроить бардель. Об этом рассказал Виталий Милонов.