Супруг Лолиты назвал провокацией слухи о его браке с пожилой женщиной

Супруг российской певицы Лолиты Дмитрий Иванов отреагировал на информацию СМИ о том, что якобы имел фиктивный брак с пожилой москвичкой. Согласно слуха, благодаря этому браку он смог получить гражданство РФ.

Как рассказал Иванов «Комсомольской правде», эти слухи являются провокацией со стороны адвоката его супруги Лолиты Милявской.

Адвокат сообщает, что в мае 2009 года в Москве был зарегистрирован брак между Ивановым и 55-летней москвичкой. Развод произошел спустя 8 месяцев. СМИ предполагают, что с помощью этого брака белорус получил российское гражданство по упрощенной схеме.

По словам Иванова, такого брака не было. Между тем, журналисты издания поговорили с родственниками той самой москвички, которые подтвердили наличие брака. По словам родных, перед замужеством пара подписала брачный договор, согласно которому при разводе все имущество супруги оставалось у нее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-супруг Лолиты был женат на 65-летней женщине.