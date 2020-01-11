Экс-супруг Лолиты был женат на 65-летней женщине

Он не стеснялся тратить деньги звездной жены на возлюбленную.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем сообщает «СтарХит». Певица Лолита Милявская требует через суд признать ее брак с Дмитрием Ивановым фиктивным – она уверена, что мужчина использовал ее и никогда не любил. Спортсмен, состоя в отношениях с певицей, крутил роман с другой женщиной, на которую тратил огромные суммы, заработанные Лолитой. Помимо денег Иванова могло мотивировать израильское гражданство.

Адвокат Милявской отметил, что Иванов состоял в браке с 65-летней женщиной – она была его старше на 20 лет. Благодаря этому он получил российское гражданство и тут же развелся.

«Я с Ольгой стал встречаться, когда мы разъехались с Лолитой. Но знал ее гораздо раньше»,

— заявил Дмитрий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита удивила поклонников резким похудением.