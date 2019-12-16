Лолита удивила поклонников резким похудением

Звезда продемонстрировала заметно постройневшую фигуру на «Главном новогоднем концерте», который прошел в Crocus City Hall.

Лолита Милявская предстала перед публикой в коротком облегающем красном платье, которое подчеркивало значительно изменившиеся талию и ноги 56-летней певицы. В таком образе Лолита появилась на «Главном новогоднем концерте» в московском Crocus City Hall, где исполнила песню «А знаешь, все еще будет».

В понедельник, 16 декабря, исполнительница поделилась фотоснимком своего наряда в Instagram, напомнив подписчикам не обращать внимание на мнение окружающих и, не стесняясь, выбирать яркие цвета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лолита Милявская поделилась, сколько зарабатывает и тратит. Выяснилось, что за один выход на сцену певица получает минимум 40 тысяч евро.