Лолита рассказала, сколько зарабатывает и тратит

Каждый раз, когда певицы выходит на сцену, она получает минимум 40 тысяч евро.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Подробностями Лолита Милявская поделилась в эфире программы «Секрет на миллион», которая идет по НТВ. Она отметила, что не может жаловаться на заработок – за каждое выступление артистка получает не менее 40 тысяч евро. Стоимость выхода зависит от нагрузки и перелета. Лолита подчеркнула, что ей не нужно много, наверное, именно поэтому у нее столько денег.

«У меня никогда не было цели иметь деньги или иметь что-то»,

— призналась певица.

Что касается трат, то за последний месяц у Лолиты ушло около 100 тысяч евро. Она в том числе на эти средства сняла два клипа – так что огромное количество денег уходит на создание нового контента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита обнародовала интимную переписку экс-супруга с любовницей. Дмитрий, считает певица, использовал ее, а она тем временем любила мужчину и заботилась о нем.