Лолита обнародовала интимную переписку экс-супруга с любовницей

Дмитрий, считает певица, использовал ее, а она тем временем любила мужчину и заботилась о нем.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября. Обо всем сообщает «СтарХит». Лолита Милявская несколько месяцев назад заявила о своем намерении развестись с Дмитрием Ивановым, брак с которым длился почти десять лет. Певица убеждена, что отношения изжили себя, а супруг не любит ее – только использует. Лолита не раз видела, как Дмитрий общался с любовницей с ее компьютера – некоторые переписки она даже продемонстрировала на суде. В них мужчина и его возлюбленная обсуждают интимную жизнь и совместные планы.

«Посох твой, Димочка, всем посохам посох. И он мне не только по душе и по сердцу, но и по губам. Ну и дальше там все остальное…»,

— писала женщина спортсмену.

Певица подчеркнула, что Дмитрий частенько покупал за ее счет подарки не только себе, но и новой пассии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия.