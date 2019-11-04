Лолита поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Эстрадная певица Лолита опубликовала на своей страничке в Instagram редкое видео с дочерью. Девочка признается матери в любви на английском.

Певица редко делится в социальной сети совместными кадрами с наследницей, в этот раз публикация была сделана в честь дня рождения девочки. Накануне, 3 ноября, ей исполнился 21 год.

«Ну, скажи мне по-английски хоть что-нибудь», — просила дочку Лолита.

В комментариях под постом к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги певицы. Девочку поздравили Вера Брежнева, Лера Кудрявцева, Эвелина Бледанс и многие другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о намеке Лолиты в соцсети. Певица проговорилась в комментариях, отвечая подписчице в Instagram, что ее возлюбленный нашел другую.