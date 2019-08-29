Лолита намекнула, что ее молодой возлюбленный нашел другую женщину

Пара давно распалась, но поклонники певицы все еще надеются, что они помирятся.

Обо всем Лолита Милявская рассказала в своем Instagram-аккаунте. Певица проговорилась, отвечая на комментарий подписчицы. Та посоветовала Лолите вернуться к теннисисту Дмитрию Иванову, с которым они состояли в браке с 2010 года. С молодым возлюбленным певица выглядела крайне счастливой, но недавно заявила о разрыве. Некоторое время Лолита горела, но сейчас, кажется, пришла в себя. Фанаты верят, что экс-супруги одумаются.

«Лолита, миритесь уже с Димой. Брак — это не только буря страстей и океан неиссякаемой страсти. Брак — это взаимоуважение, помощь, поддержка в трудную минуту, когда молча пить чай вместе стоит миллиона алых роз, подаренных в конфетный период»,

— пишет одна из комментаторов.

Певица же ответила коротко – мол, занят Дмитрий, и при том давно, так что не судьба.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Лолита поспорила с подписчицей, которая жаловалась на нищий народ.