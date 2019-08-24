Лолита поспорила с подписчицей, которая жаловалась на нищий народ

Певица предложила россиянке поработать, а не писать комментарии.

Об этом стало известно сегодня, 24 августа. Конфликт развернулся в Instagram-аккаунте Лолиты Милявской. Певица поделилась хорошей новостью – ей вручили премию Nur-Sultan Music Awards. Она отметила, что это победа слушателей, которые любят ее песни.

Одна из пользовательниц хоть и поздравила Лолиту, но начала жаловаться на сложную жизнь русского народа. Мол, бомондам лишь бы премии друг другу вручать, а на обычных людей все равно.

«Им только бы петь и танцевать… А трудовой народ нищает, хлеб в магазине дорожает»,

— посетовала она.

Лолита не смогла пройти мимо и посоветовала женщине поработать – «хоть петь, хоть танцевать». Подписчица заверила, что давно трудится и не говорит за себя. Также она отметила, что в последнее время энергетика артистов через экран не чувствуется, но победу Лолиты назвала заслуженной.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Лолита Милявская рассказала о проблемах с голосовыми связками.