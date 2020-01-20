Зрители назвали самые жуткие сцены из зарубежных мультфильмов

Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"

Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"

Пользователи сайта BuzzFeed вспомнили и рассказали о самых жутких сценах и эпизодах из детских зарубежных мультфильмов.

Одной из таких сцен стала смерть Клейтона в «Тарзане», где герой умер после запутывания в лианах. Пользователи также вспомнили о кошмаре Чарли в мультике «Все псы попадают в рай», когда ему приснился ад со страшными демонами.

Кроме того, жуткими сценами оказались крикливая машина из «Корпорации монстров», ария Фролло из «Горбун из Нотр-Дама», растворение ботинка в «Кто подставил Роджера» и голодный Дональд Дак.

В «рейтинг» также попали королева-мачеха «в Белоснежке и семь гномов», разрушения в лагере в «Мулан», парад слонов в «Дамбо» и эпизод поедания мордом устриц в «Алисе в Стране чудес».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что составлен рейтинг самых жутких монстров в истории кино.