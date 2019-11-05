Составлен рейтинг самых жутких монстров в истории кино

Британские журналисты опубликовали рейтинг самых жутких персонажей в фильмах ужасов за всю историю кинематографа.

Издание The Independent поставило персонажа Бабадук из детской книги и одноименного фильма ужасов 2014 года на первое место рейтинга. Всего в список вошли 20 монстров хорроров.

Второе место занял лысый вампир из немого фильма ужасов 1922 года «Носферату. Симфония ужаса». Тройку лидеров замкнул другой вампир — Номак из второй части «Блэйда» 2002 года.

Следом в рейтинге идет монстр из фильма «Нечто» 1982 года, а за ним — гремлины из одноименного фильма Стивена Спилберга 1984 года.

Также в рейтинг попали страшные персонажи из «Кинг Конга» 1933 года, «Лабиринта фавна» 2006 года, «Франкенштейна» 1931 года и «Дрожи земли» 1990 года.

Помимо этого, в последнюю десятку не мог не попасть Рэндалл из мультфильма «Корпорация монстров» 2001 года, а также Чужой из одноименного фильма 1979 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы самые лучшие фильмы ужасов десятилетия.