Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговиков

Новый глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что главной задачей налоговиков считает не собираемость налогов, а максимальное «обеление» рынка.

При этом он отметил, что необходимо добиться такой ситуации, когда уплата налога станет «неизбежной и одновременно максимально комфортной», сообщают «Ведомости». Егоров назвал свой подход «моделированием поведения налогоплательщика».

Он также отметил, что необходимо внедрять новшества таким образом, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали бы отказываться от нелегальных схем.

Напомним, 17 января новым главой Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Это распоряжение стало первым кадровым решением Михаила Мишустина на посту премьер-министра РФ.

Даниил Егоров прежде занимал пост заместителя руководителя ФНС. Родился Егоров в 1975 году в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. В ФНС отвечал за вопросы управления трансфертного ценообразования, камерного контроля, оперативного контроля и контрольного управления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исполняющие обязанности вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец могут не войти в правительство Михаила Мишустина.